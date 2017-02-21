Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева состоялось рабочее совещание по реализации народного проекта «Наш выбор 27». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Участие в нем приняли руководители торговых сетей, которые рассказали о проводимой работе по продвижению продукции местных производителей.
Отмечалось, что к проекту присоединилось большинство торговых сетей края, которые только в Хабаровске оформили более 70 магазинов символикой проекта. В их числе «Пеликан», «Максим», «Седьмая столица», «Самобранка», «Ёё», «Амбар», «Три Кота» и некоторые другие. Большинство из них организовали выпуск брендированных ценников, специальных баннеров и наружной рекламы с логотипом продуктового бренда региона, а также, прокрутку аудио роликов о проекте.
В связи с тем, что не все ритейлеры своевременно получили от изготовителей полиграфическую продукцию, оформление торговых рядов ведется с разной интенсивностью. Также не везде под местные товары выделяют более выгодные места.
По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выборочный мониторинг торговых сетей выявил ряд недочетов.
«Хочу обратить внимание торговых сетей на реестр предприятий, получивших право использовать логотип «Наш выбор 27», который размещен в свободном доступе на сайте комитета. Просьба сверяться с реестром – отмечаются случаи, когда в залах выделяется продукция, которая не получила право на логотип, а продукция, которая имеет такое право остается незамеченной», - отметил Николай Крецу.
Руководители торговые сетей со своей стороны пообещали исправить выявленные недочеты до 15 марта, когда состоится очередное совещание по реализации проекта. Они также указали на сложности в согласовании с местными органами власти наружной рекламной продукции. Из-за чрезмерных процедур этот процесс занимает много времени.
Подводя итог совещания, Аркадий Мкртычев отметил, что проект набирает хорошие обороты и получает все большее одобрение среди жителей региона.
«Это хороший результат. Важно понимать, как для производителей в части качества их продукции, так и для торговых сетей в части позиционирования местных товаров, участие в проекте - это повышенная ответственность. Сети нас услышали, пошли навстречу и начали активно работать над реализацией общей задачи – повышение продовольственной безопасности Хабаровского края. Всем нам предстоит еще немало сделать», - сказал Аркадий Мкртычев.
Последние новости
Предыдущие новости
- Хабаровский край - второй на Дальнем Востоке по качеству жизни - 21/02/2017 02:32
- Около 9 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» поступило в Хабаровском крае - 20/02/2017 23:22
- Точные границы охраняемых природных территорий определят в Хабаровском крае - 20/02/2017 05:22
- Полиция во Владивостоке задержала организаторов акции против установки ЭРЫ-ГЛОНАСС на иномарки - 20/02/2017 00:22
- В Хабаровск доставлен Огонь III Зимних Всемирных военных игр - 19/02/2017 22:43