Почти все торговые сети края присоединились к проекту «Наш выбор 27»

Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева состоялось рабочее совещание по реализации народного проекта «Наш выбор 27». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в нем приняли руководители торговых сетей, которые рассказали о проводимой работе по продвижению продукции местных производителей.

Отмечалось, что к проекту присоединилось большинство торговых сетей края, которые только в Хабаровске оформили более 70 магазинов символикой проекта. В их числе «Пеликан», «Максим», «Седьмая столица», «Самобранка», «Ёё», «Амбар», «Три Кота» и некоторые другие. Большинство из них организовали выпуск брендированных ценников, специальных баннеров и наружной рекламы с логотипом продуктового бренда региона, а также, прокрутку аудио роликов о проекте.

В связи с тем, что не все ритейлеры своевременно получили от изготовителей полиграфическую продукцию, оформление торговых рядов ведется с разной интенсивностью. Также не везде под местные товары выделяют более выгодные места.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, выборочный мониторинг торговых сетей выявил ряд недочетов.

«Хочу обратить внимание торговых сетей на реестр предприятий, получивших право использовать логотип «Наш выбор 27», который размещен в свободном доступе на сайте комитета. Просьба сверяться с реестром – отмечаются случаи, когда в залах выделяется продукция, которая не получила право на логотип, а продукция, которая имеет такое право остается незамеченной», - отметил Николай Крецу.

Руководители торговые сетей со своей стороны пообещали исправить выявленные недочеты до 15 марта, когда состоится очередное совещание по реализации проекта. Они также указали на сложности в согласовании с местными органами власти наружной рекламной продукции. Из-за чрезмерных процедур этот процесс занимает много времени.

Подводя итог совещания, Аркадий Мкртычев отметил, что проект набирает хорошие обороты и получает все большее одобрение среди жителей региона.

«Это хороший результат. Важно понимать, как для производителей в части качества их продукции, так и для торговых сетей в части позиционирования местных товаров, участие в проекте - это повышенная ответственность. Сети нас услышали, пошли навстречу и начали активно работать над реализацией общей задачи – повышение продовольственной безопасности Хабаровского края. Всем нам предстоит еще немало сделать», - сказал Аркадий Мкртычев.