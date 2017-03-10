Следователи в Хабаровске обнаружили тело женщины в квартире, где в минувшую среду прогремел взрыв газа, проводится проверка, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.
"Обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшая - мать хозяина квартиры. Сам хозяин был доставлен в больницу с ожогами рук и лица.
Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газом.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире третьего этажа пятиэтажного дома по улице Мухина. Ударной волной были выбиты оконные стекла на кухне. Несущие конструкции не повреждены, эвакуация жильцов не проводилась. "Интерфакс-Дальний Восток"
Предыдущие новости
- В Хабаровском крае пройдут Всероссийские Отборочные соревнования WorldSkills Russia - 09/03/2017 03:28
- Чемпион России по хоккею с мячом определится в Хабаровске - 08/03/2017 22:37
- Во время весенних каникул школьники смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50% - 06/03/2017 04:41
- План основных мероприятий города Хабаровска на 4 и 5 марта 2017 года - 03/03/2017 06:28
- Новый размер прожиточного минимума утверждён в Хабаровском крае - 03/03/2017 03:13