Тело женщины нашли в одном из домов Хабаровска, где накануне взорвался газ

Следователи в Хабаровске обнаружили тело женщины в квартире, где в минувшую среду прогремел взрыв газа, проводится проверка, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

"Обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшая - мать хозяина квартиры. Сам хозяин был доставлен в больницу с ожогами рук и лица.

Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газом.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире третьего этажа пятиэтажного дома по улице Мухина. Ударной волной были выбиты оконные стекла на кухне. Несущие конструкции не повреждены, эвакуация жильцов не проводилась. "Интерфакс-Дальний Восток"