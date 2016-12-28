Вечером 27 декабря на территории парковки арены «Ерофей» прошла акция «Елка из авто». 97 машин& выстроились в форме гигантской новогодней ели, которая зажглась гирляндой фар и
Инициаторами проведения акции выступил мобильный сервис inDriver совместно с автоклубами Хабаровска, которые таким образом решили поздравить горожан с наступающим Новым Годом. Так хабаровские автомобилисты присоединились к всероссийскому флешмобу по созданию автогеоглифов.
Первая елка-геоглиф в этом году была выстроена в Челябинске и состояла из 86 машин. Новогоднюю эстафету подхватили другие города. Праздничные деревья, снежинки и снеговики, сооруженные из десятков автомобилей появились в Магните, Кирове, Астрахани, Ижевске, Севастополе.
Хабаровская елка стала самой большой в России по масштабу и количеству задействованных машин. На ее построение потребовалось более 2 часов. Каждая фигура из автомобилей требует немалых сил от организаторов, грамотной планировки и ответственности автомобилистов.
Последние новости
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 28 декабря 2016 года от администрации Хабаровского края - 28/12/2016 00:22
- В Хабаровске утвердили режим работы городского пассажирского транспорта с 1 по 8 января 2017 года - 27/12/2016 23:44
- Онлайн-кассы в магазинах Хабаровского края появятся в 2017 году - 27/12/2016 23:24
- С 1 января уплачивать страховые взносы необходимо по новым КБК - 27/12/2016 22:40
- Информация городской диспетчерской службы на 28 декабря 2016 года - 27/12/2016 21:57