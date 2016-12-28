В Хабаровске построили самую большую ёлку из машин

Вечером 27 декабря на территории парковки арены «Ерофей» прошла акция «Елка из авто». 97 машин& выстроились в форме гигантской новогодней ели, которая зажглась гирляндой фар и габариток. Весь масштаб необычной елки удалось заснять с высоты птичьего полета. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе мобильного сервиса inDiver.

Инициаторами проведения акции выступил мобильный сервис inDriver совместно с автоклубами Хабаровска, которые таким образом решили поздравить горожан с наступающим Новым Годом. Так хабаровские автомобилисты присоединились к всероссийскому флешмобу по созданию автогеоглифов.

Первая елка-геоглиф в этом году была выстроена в Челябинске и состояла из 86 машин. Новогоднюю эстафету подхватили другие города. Праздничные деревья, снежинки и снеговики, сооруженные из десятков автомобилей появились в Магните, Кирове, Астрахани, Ижевске, Севастополе.

Хабаровская елка стала самой большой в России по масштабу и количеству задействованных машин. На ее построение потребовалось более 2 часов. Каждая фигура из автомобилей требует немалых сил от организаторов, грамотной планировки и ответственности автомобилистов.