В Хабаровске 17 февраля подведут итоги географического диктанта

Всероссийский географический диктант прошел в каждом регионе страны 20 ноября 2016 года. В Хабаровском крае в нем приняли участие 955 человек, около 500 из которых – это жители дальневосточной столицы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Возраст желающих проверить свои знания в географии составил от 6 до 99 лет. Добровольно экзаменующимся нужно было в форме теста ответить на 30 вопросов, в основном из школьной программы. Это были задания на знание географических понятий и терминов, нахождение географических объектов на карте и их определение по записям дневников путешественников и отрывкам художественных произведений. Время выполнения заданий составило 45 минут.

Всего в России диктант написали более 187 тысяч человек. В пресс-конференции, посвященной подведению итогов всероссийского географического диктанта, примут участие председатель Хабаровского отделения РГО Алексей Махинов и преподаватели по географии. Мероприятие состоится 17 февраля в 16 часов в здании водных и экологических проблем ДВО РАН по адресу ул. Шевченко, 9.