Более 1,7 тысяч «дальневосточных гектаров» оформлено в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта по предоставлению земельных наделов. Этим правом уже воспользовались 1745 человек, которые оформили «дальневосточные гектары», получив договоры пользования. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили «Хабаровский край сегодня» в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики правительства края, заявки на предоставление наделов поступили от 10 422 граждан, в том числе с начала второго этапа реализации проекта – 4 129.

По-прежнему, на первом месте по популярности находится район имени Лазо – 1818 заявлений. На втором – Хабаровский (1031). От желающих оформить земельный надел в Советско-Гаванском районе поступило 499 заявлений, в Амурском – 482, Ульчском – 470, Бикинском – 425, Вяземском 422.

Помочь жителям определиться с выбором помогают специальные мобильные бригады, которые работают в районах. В их состав вошли специалисты различных министерств и ведомств. Специалисты разъясняют возможности закона о «дальневосточном гектаре». В том числе, речь идет о разрешенных видах деятельности на участках земли, формах господдержки. Такие встречи уже пошли в 8 районах края. Это Амурский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, Нанайский, Солнечный, Хабаровский и имени Лазо. Сегодня мобильные бригады работают в Ванинском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Охотском и Ульчском районах.

До конца года в каждом из муниципальных районов края специалисты побывают дважды.

Также получить консультацию и подать заявление можно в офисах многофункциональных центров. Такая услуга предоставляется во всех структурных подразделениях МФЦ Хабаровского края.