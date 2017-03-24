Около 15 тысяч школьников Хабаровского края отдохнут в загородных и пришкольных лагерях

В период весенних каникул в регионе будут работать четыре загородных оздоровительных центра, в которых отдохнут 630 школьников края. Шесть тысяч человек готовы принять в лагерях с дневным пребыванием – всего их будет открыто 223. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Также школьники смогут участвовать в профильных объединениях, в том числе вожатых, волонтеров, экологов, юнармейцев, библиотекарей, экскурсоводов.

"Во время каникул школьников ждет насыщенная культурная программа. Так, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием состоится неделя "Музей и дети", в рамках которой пройдут экскурсии к памятным местам. Помимо этого будет организован выезд групп школьников в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. 15 групп детей отправятся за пределы края и посетят Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Симферополь, Казань, Благовещенск, Белогорск, Уссурийск, Находку. Еще две группы побывают за пределами России в Харбине и Санья", - отметила начальник управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки края Юлия Мацко.

Она также добавила, что летом во время каникул в Хабаровском крае начнут работу 529 детских организаций, в числе которых 22 загородных лагеря, 434 лагеря с дневным пребыванием, 31 палаточный и 42 лагеря труда и отдыха. Впервые в этом году будут организованы два новых лагеря на базе школы-интерната № 9 в Вяземском районе на 50 мест и базе отдыха "Пастораль", Солнечного района. Также 624 ребенка отправятся в федеральные, международные детские центры "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена".

Всего на оздоровительную кампанию 2017 года в краевом бюджете предусмотрено почти 500 млн рублей.