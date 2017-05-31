Кубок Гагарина приедет в Хабаровск

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина приедет в Хабаровск. В понедельник, 5 июня в 18:00 она будет выставлен в фойе «Платинум Арены» на первом этаже (вход со стороны магазина CCM). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Правительства Хабаровского края.

У хабаровчан появится уникальная и единственная возможность посмотреть на трофей и сфотографироваться с ним. Также в 19:00 на тренировочном поле состоится товарищеский матч между командой «Вулкан» и сборной выпускников детской юношеской хоккейной школы «Амур».

Напомним, что воспитанники хабаровского школы хоккея Артем Зуб и Сергей Плотников в этом году стали обладателями Кубка Гагарина и бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею. Также «бронзу» юниорского первенства мира завоевал Кирилл Слепец, начинавший свою карьеру в Хабаровске. А хабаровчанка Софья Сычева в составе женской юниорской сборной России стала победителем Кубка Европы.