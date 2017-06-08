9 июня в администрации Хабаровска пройдёт телефонная «прямая линия» по вопросам профилактики коррупции

С 9 до 11 часов на вопросы горожан ответит заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьев Сергей Васильевич – тел.: 31-50-06, 41-99-94. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Горожане могут также обратиться в управление кадров и муниципальной службы администрации Хабаровска. 9 июня с 14 до 17 часов на вопросы, касающиеся профилактики коррупции на муниципальной службе, ответят начальник отдела организационно-кадровой работы Телеш Алевтина Владимировна – тел. 41-97-38; и консультант отдела организационно-кадровой работы Семенюк Галина Анатольевна – тел. 41-99-12.