Движение в центре Хабаровска перекроют на месяц

В Хабаровске в конце весны перекроют движение по одной из центральных улиц города. Движение временно ограничат на пересечение улиц Ленина-Запарина в связи с заменой теплотрассы.

- Самый проблемный участок – это пересечение улиц Ленина-Запарина, там планируется проводить работы не меньше месяца. Точно можно сказать одно - работы на данном участке начнутся только после Дня города, не раньше, - сообщила пресс-секретарь Хабаровской теплосетевой компании Анастасия Бузовская. - Также движение перекроют в районе Кирпичного завода, улицы Тихоокеанской, где располагается комплекс «Казачья гора», по улице Истомина, Шелеста и Слободской.

Будет проводиться не только замена теплотрассы, но также реконструкция, где необходимо увеличить диаметр труб. Жилые кварталы города стремительно разрастаются, и эта мера уже просто необходимость. Чтобы в зимний сезон мы могли обеспечить теплом весь Хабаровск .Точная дата начала ремонтных работ на данный момент не назначена. Ее определят после завершения гидравлических испытаний, которые пройдут в конце апреля - мае. Как раз после испытаний станет ясно, требуется ли замена теплотрассы в других местах. Так что не исключено, что существующий список адресов, где будут проходить работы и перекрываться движение, еще не окончательный. ИА «Хабаровский край сегодня»