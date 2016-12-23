В Хабаровском крае безопасность в новогодние дни обеспечат более 2 тысяч полицейских

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт провел итоговое в этом году заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники обсудили комплекс мер, который предпримут правоохранители, чтобы обеспечить безопасность жителей в дни новогодних выходных. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С 30 декабря по 9 января весь личный состав УМВД по региону будет переведен на усиленный режим несения службы. Совместно с сотрудниками краевого УФСБ полицейские организуют рейды по жилым массивам, местам массового посещения и отдыха, в ходе которых удостоверятся в отсутствии террористических угроз.

Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов. ГИБДД выставит дополнительные посты. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и поселков, увеличат на 25%. Оперативники будут следить за ситуацией круглосуточно. Вячеслав Шпорт поручил особое внимание обратить на проверку автотранспортных предприятий, у которых запланированы перевозки детей.

В этот Новый год в регионе пройдет 1,5 тысячи утренников. Кроме этого, для молодёжи проведут 620 дискотек, а также 30 спортивных мероприятий. За каждым из них будут следить полицейские. «Есть периоды, когда мы должны особенно усилить меры предосторожности, - сказал Вячеслав Шпорт. - В основном все службы знают, что необходимо предпринять для охраны общественного порядка. Но мы видим, как нарастает проблема терроризма. Она требует от нас адекватного ответа. Поэтому прошу всех сконцентрироваться и постараться максимально защитить людей».

Отдельного внимания заслуживает тема проезда по жилым массивам автомобилей со спецмаячками. В новогоднюю ночь большинство жителей городов, скорее всего, не будет пользоваться личным транспортом, а поставит его во дворах возле домов. Если случится ЧП, то автомобили скорой или противопожарной службы, как это уже было неоднократно, опять не смогут проехать к нужному месту. Губернатор попросил администрации муниципалитетов еще раз вернуться к этому вопросу и заранее предусмотреть