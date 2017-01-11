Жителей города последние годы беспокоил удушливый химический запах. Горожане предположили, что источник зловония находится на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура произвела проверку по фактам запаха газа в городе Юности и выявила, что виновниками загрязнения воздуха являются нефтеперерабатывающий завод и филиал АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Проверка показала, что в 2015 и 2016 годах контроль ПДВ на трех источниках выбросов предприятием не осуществлен. Причиной стало отсутствие надлежащим образом оборудованных пробоотборных площадок.
Аналогичные нарушения выявлены в Комсомольском филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
По постановлению прокурора «РН-Комсомольский НПЗ» привлечено к административной ответственности за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух в виде штрафа в размере 80 тыс; рублей.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и должностное лицо предприятия признаны виновными в несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства. В данном случае прокуратура ограничилась предупреждением. ИА «Хабаровский край сегодня»
Предыдущие новости
- В Хабаровском крае возбудили дело об умышленном наезде катера с туристами на кита в Охотском море - 11/01/2017 02:27
- Обзор ночных происшествий за 11 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 11/01/2017 00:44
- Оперативная обстановка на 11 января 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 11/01/2017 00:22
- Обзор ночных происшествий за 10 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 10/01/2017 01:20
- Оперативная обстановка на 10 января 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 09/01/2017 23:44