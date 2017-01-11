Комсомольский НПЗ наказан за вредные выбросы в атмосферу

Жителей города последние годы беспокоил удушливый химический запах. Горожане предположили, что источник зловония находится на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура произвела проверку по фактам запаха газа в городе Юности и выявила, что виновниками загрязнения воздуха являются нефтеперерабатывающий завод и филиал АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

- В ходе проверки было установлено, что ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» имеет разрешение на выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края . - В соответствии с планом-графиком контроля нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), предприятие обязано один раз в год производить инструментальный контроль этих нормативов в атмосферном воздухе на 9 источниках выбросов.

Проверка показала, что в 2015 и 2016 годах контроль ПДВ на трех источниках выбросов предприятием не осуществлен. Причиной стало отсутствие надлежащим образом оборудованных пробоотборных площадок.

Аналогичные нарушения выявлены в Комсомольском филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

По постановлению прокурора «РН-Комсомольский НПЗ» привлечено к административной ответственности за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух в виде штрафа в размере 80 тыс; рублей.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и должностное лицо предприятия признаны виновными в несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства. В данном случае прокуратура ограничилась предупреждением. ИА «Хабаровский край сегодня»